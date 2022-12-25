Адриатическая лига. «Црвена Звезда» примет «Борац Чачак», «Игокеа» – «Партизан»
В воскресенье, 25 декабря, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги состоятся три матча.
«Црвена Звезда» примет «Борац Чачак», «Игокеа» – «Партизан».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 25 декабря, 16.30, «Александар Николич Холл»
- Дата проведения
- 25 декабря, 18.30, «Морача»
- Дата проведения
- 25 декабря, 20.30, «Sportska Dvorana Laktaši»
Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 9-1, Партизан Сербия – 9-2, Цедевита-Олимпия Словения – 8-2, ФМП Сербия – 9-3, Будучность Черногория – 7-4, Задар Хорватия – 7-5, Игокеа Босния и Герцеговина – 5-6, Цибона Хорватия – 5-7, Морнар Бар Черногория – 4-7, Студентски Центар Черногория – 4-8, Сплит Хорватия – 4-8, Мега Сербия – 3-8, Борац Чачак Сербия – 3-8, Скопье Северная Македония - 2-10.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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