Факундо Кампаццо дебютировал за «Црвену Звезду» в Адриатической лиге

Теги Turkish Airlines EuroLeague Црвена Звезда MTS Адриатическая лига Борац Чачак Факундо Кампаццо Баскетбол

Разыгрывающий «Црвены Звезды» Факундо Кампаццо в воскресенье дебютировал за команду в Адриатической лиге.

Во встрече с «Борацем» (86:57) Кампаццо набрал 11 очков, 3 подбора и 5 передач за 18 минут на площадке.

Ожидается, что на этой неделе аргентинец проведет первый матч за «Црвену Звезду» в Евролиге. Соперником сербского клуба станет «Барселона».

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