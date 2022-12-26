Факундо Кампаццо дебютировал за «Црвену Звезду» в Адриатической лиге
Разыгрывающий «Црвены Звезды» Факундо Кампаццо в воскресенье дебютировал за команду в Адриатической лиге.
Во встрече с «Борацем» (86:57) Кампаццо набрал 11 очков, 3 подбора и 5 передач за 18 минут на площадке.
Ожидается, что на этой неделе аргентинец проведет первый матч за «Црвену Звезду» в Евролиге. Соперником сербского клуба станет «Барселона».
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