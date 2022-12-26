Факундо Кампаццо дебютировал за «Црвену Звезду» в Адриатической лиге

Разыгрывающий «Црвены Звезды» в воскресенье дебютировал за команду в лиге.

Во встрече с « » (86:57) Кампаццо набрал 11 очков, 3 подбора и 5 передач за 18 минут на площадке.

Ожидается, что на этой неделе аргентинец проведет первый матч за « » в . Соперником сербского клуба станет «Барселона».

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