Кармело Энтони посетил рождественский матч «Никс» в «Мэдисон Сквер Гарден»

Знаменитый игрок НБА Кармело Энтони в воскресенье посетил рождественский матч «Никс» – «Сиксерс», который прошел на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

38-летнего Энтони показали на большом экране в паузе игры, он встал и поприветствовал собравшихся, болельщики оказали экс-игроку нью-йоркской команды теплый прием.

Энтони покинул « » в 2017 году, сейчас он является свободным агентом.

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