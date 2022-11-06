Болельщик «Никс» выиграл автомобиль, забросив с центра площадки

Болельщик «Нью-Йорка» забросил с центра площадки во время субботнего матча между «Никс» и «Селтикс» в Мэдисон-сквер-гардене и выиграл автомобиль.

Примечательно, что счастливчик был одет в игровую майку бывшего снайпера «Никс» .

проиграл со счетом 118:133. При этом, игроки «Селтикс» установили новый рекорд клуба по количеству трехочковых попаданий в одном матче – 27.

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