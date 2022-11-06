Болельщик «Никс» выиграл автомобиль, забросив с центра площадки

Теги Бостон Нью-Йорк НБА видео болельщики Джон Старкс Баскетбол

Болельщик «Нью-Йорка» забросил с центра площадки во время субботнего матча между «Никс» и «Селтикс» в Мэдисон-сквер-гардене и выиграл автомобиль.

Примечательно, что счастливчик был одет в игровую майку бывшего снайпера «Никс» Джона Старкса.

«Нью-Йорк» проиграл «Бостону» со счетом 118:133. При этом, игроки «Селтикс» установили новый рекорд клуба по количеству трехочковых попаданий в одном матче – 27.

Внезапный спаситель «Лейкерс» – игрок без стабильного места в клубе. Год назад он работал уборщиком кладбища 💀

Кайри Ирвинг долго провоцировал общество. Теперь он еще подался в антисемиты, и, кажется, его отменяют

«Не знаю, сколько гостиниц мы разрушили сексом». Кармен Электра – последняя победа Родмана в НБА

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные