Ведущий на матче «Никс» объявил о судейском решении перед тем, как это собирался сделать Билл Кеннеди

Теги Милуоки Нью-Йорк НБА видео судьи Madison Square Garden Билл Кеннеди Баскетбол

На последней минуте матча «Нью-Йорк»«Милуоки» (103:109) случилась забавная ситуация.

Ведущий на арене «Мэдисон Сквер Гарден» объявил о судейском решении перед тем, как это собирался сделать арбитр Билл Кеннеди.

Кеннеди собирался объявить о принятом решении после повтора и был удивлен, что это сделали за него.

В НБА появился паренек, воображающий себя Родманом. Несмотря на любовь к музеям и книгам, его уже назвали «грязным ублюдком»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные