Ведущий на матче «Никс» объявил о судейском решении перед тем, как это собирался сделать Билл Кеннеди
На последней минуте матча «Нью-Йорк» – «Милуоки» (103:109) случилась забавная ситуация.
Ведущий на арене «Мэдисон Сквер Гарден» объявил о судейском решении перед тем, как это собирался сделать арбитр Билл Кеннеди.
Кеннеди собирался объявить о принятом решении после повтора и был удивлен, что это сделали за него.
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