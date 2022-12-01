На последней минуте матча – (103:109) случилась забавная ситуация.

Ведущий на арене «Мэдисон Сквер Гарден» объявил о судейском решении перед тем, как это собирался сделать арбитр Билл Кеннеди.

Кеннеди собирался объявить о принятом решении после повтора и был удивлен, что это сделали за него.

В НБА появился паренек, воображающий себя Родманом. Несмотря на любовь к музеям и книгам, его уже назвали «грязным ублюдком»