Клэй Томпсон – «Мемфису» после победы: «Не надо говорить о Династии, пока ничего не выиграли»
Защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон сразу после матча с «Мемфисом» (123:109) рассказал, какое послание хотели сделать сопернику действующие чемпионы в рождественском матче.
«Слушайте, они рассуждали о Династии и все такое, но не надо говорить о Династии, пока ничего не выиграли.
Мне кажется, люди не осознают, насколько это сложно, какой должен быть уровень приверженности делу и скольким надо жертвовать. Приходится жертвовать собственным здоровьем. Не стоит торопиться даже с употреблением подобных слов», – заявил Томпсон.
В четвертой четверти Клэй поиздевался над упавшим на паркет Диллоном Бруксом после точного броска.
Действующие чемпионы провели встречу без травмированных Стефена Карри и Эндрю Уиггинса.
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