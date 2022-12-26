Защитник «Уорриорз» сразу после матча с « » (123:109) рассказал, какое послание хотели сделать сопернику действующие чемпионы в рождественском матче.

«Слушайте, они рассуждали о Династии и все такое, но не надо говорить о Династии, пока ничего не выиграли.

Мне кажется, люди не осознают, насколько это сложно, какой должен быть уровень приверженности делу и скольким надо жертвовать. Приходится жертвовать собственным здоровьем. Не стоит торопиться даже с употреблением подобных слов», – заявил Томпсон.

В четвертой четверти Клэй поиздевался над упавшим на паркет после точного броска.

Действующие чемпионы провели встречу без травмированных Стефена Карри и Эндрю Уиггинса.

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