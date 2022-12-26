Клэй Томпсон – «Мемфису» после победы: «Не надо говорить о Династии, пока ничего не выиграли»

Теги Голден Стэйт Мемфис НБА Клэй Томпсон Диллон Брукс Баскетбол

Защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон сразу после матча с «Мемфисом» (123:109) рассказал, какое послание хотели сделать сопернику действующие чемпионы в рождественском матче.

«Слушайте, они рассуждали о Династии и все такое, но не надо говорить о Династии, пока ничего не выиграли.

Мне кажется, люди не осознают, насколько это сложно, какой должен быть уровень приверженности делу и скольким надо жертвовать. Приходится жертвовать собственным здоровьем. Не стоит торопиться даже с употреблением подобных слов», – заявил Томпсон.

В четвертой четверти Клэй поиздевался над упавшим на паркет Диллоном Бруксом после точного броска.

Действующие чемпионы провели встречу без травмированных Стефена Карри и Эндрю Уиггинса.

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8 комментариев

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Drinkinss
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Морант мерзотный - ведет сеья так как будто лично джордана в финале обыгрывал, а по факту пока даж в финал конфы ни разу не вышел (в отличии от луки и трея например).
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Goshan700
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Ответ БУГАЙ
Правильно а то много болтает. Вчера сказал что у них на западе нет соперников а сегодня слили гсу без карри
Ладно без Карри, так еще и без шансов
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lysyiBenzin
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Ответ Andy
Какая кому еще династия, Клэй форму почти набрал.
8 из 25 и 3 из 12 трехи. О какой форме речь?
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0ptimus.
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Ответ Andy
Какая кому еще династия, Клэй форму почти набрал.
Да ни.рена он еще не набрал, много мажет, но у него еще есть время, так что надеемся
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Михаил Евдокимов
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Ответ БУГАЙ
Правильно а то много болтает. Вчера сказал что у них на западе нет соперников а сегодня слили гсу без карри
И Уигинса, многие почему-то про это забывают. Но Уиги - это вторая звезда, второй по эффективности скорер, лучший индивидуальный защитник. Его влияние на команду уступает только Карри.
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Денис Храпунов
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Именно поэтому Мемфис не фаворит в этом году. И новый Орлеан тоже. Они пороха ещё не нюхали в плей-офф. Это очень важный момент.
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БУГАЙ
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Правильно а то много болтает. Вчера сказал что у них на западе нет соперников а сегодня слили гсу без карри
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Andy
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Какая кому еще династия, Клэй форму почти набрал.
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