Nike представила первые именные кроссовки Джа Морэнта

Теги Голден Стэйт Мемфис НБА фото кроссовки Nike Джа Морэнт Баскетбол

Компания Nike представила первую линейку именных кроссовок разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта.

Лидер «Гризлис» стал 23-м игроков в истории НБА, который получил именную модель от Nike. Бренд позиционирует Моранта как «первого из поколения Z представителя Nike».

Ожидается, что линейка кроссовок Nike Ja 1 выйдет в трех расцветках: Phantom/Action Green, Cobalt Bliss/Citron Tint и Game Royal/Black. Каждая пара будет украшена персонализированным логотипом «JA» в виде стрелки, направленной вверх.

«В детстве, когда я задавался вопросом, достаточно ли я хорош, мои родители говорили: «Ты никому не уступаешь». Я хочу, чтобы все чувствовали себя именно так. Когда ты носишь Ja 1, ты никому не уступаешь», – рассказал о значении логотипа Морэнт.

Звездный разыгрывающий впервые появится на площадке в своих новых кроссовках сегодня ночью в матче против «Голден Стэйт» в рамках рождественской программы НБА.

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Фото: ESPN

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10 комментариев

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Свежий
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Признаться, вышло вполне себе достойно!🧐
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Алексааандр
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Ответ mqh9pzrxgf
Все таки кайри были топовые и пожалуй лучшие из всей линейки современных игроков
Последние Леброны топовые, у Янга неплохие и КД, 35 Джорданы просто топовые, 36 тоже неплохие
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Tim Timson
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А у Зайона из какого поколения?)
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jokerino
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Ответ Vladimir Voytov
- Кайри + Джа.
Логотип смесь мело и кобе, а тапки только на кобяна смахивают
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Левый аккаунт Дюрэнта
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Китайские из 90х. Если их перевернуть там будет надпись Naik.
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Эфес Фридомович
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Ответ mqh9pzrxgf
Все таки кайри были топовые и пожалуй лучшие из всей линейки современных игроков
Согласен
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Sonder
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лаЖа
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mqh9pzrxgf
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Все таки кайри были топовые и пожалуй лучшие из всей линейки современных игроков
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Vladimir Voytov
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- Кайри + Джа.
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Гио Васадзе
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👟 JA
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