Nike представила первые именные кроссовки Джа Морэнта

Компания Nike представила первую линейку именных кроссовок разыгрывающего « » .

Лидер «Гризлис» стал 23-м игроков в истории НБА, который получил именную модель от Nike. Бренд позиционирует Моранта как «первого из поколения Z представителя Nike».

Ожидается, что линейка кроссовок Nike Ja 1 выйдет в трех расцветках: Phantom/Action Green, Cobalt Bliss/Citron Tint и Game Royal/Black. Каждая пара будет украшена персонализированным логотипом «JA» в виде стрелки, направленной вверх.

«В детстве, когда я задавался вопросом, достаточно ли я хорош, мои родители говорили: «Ты никому не уступаешь». Я хочу, чтобы все чувствовали себя именно так. Когда ты носишь Ja 1, ты никому не уступаешь», – рассказал о значении логотипа Морэнт.

Звездный разыгрывающий впервые появится на площадке в своих новых кроссовках сегодня ночью в матче против « » в рамках рождественской программы НБА.

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Фото: ESPN