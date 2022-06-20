Морэнт прокомментировал выпад Клэя в адрес Джексона. Дрэймонд отреагировал

Защитник «Уорриорз» после завоевания чемпионского титула рассказал журналистам, что запомнил критический твит игрока «Мемфиса» Джарена Джексона в адрес калифорнийской команды.

Томпсон раскритиковал Джексона, назвав «дурнем» и «клоуном».

Лидер «Гризлис» в образном твите пошутил, что игроки его команды крепко засели в головах баскетболистов «Голден Стэйт».

«Мы обзавелись недвижимостью в их головах 😂», – написал Морэнт.

Форвард «Уорриорз» отреагировал.

«Мы обменяли эту недвижимость Джа Морэнта на бостонскую, потому что она намного ценнее», – написал Грин.

во втором раунде плей-офф взял верх над (4-2), а в финале с таким же счетом переиграл .

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