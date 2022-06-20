Морэнт прокомментировал выпад Клэя в адрес Джексона. Дрэймонд отреагировал

Защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон после завоевания чемпионского титула рассказал журналистам, что запомнил критический твит игрока «Мемфиса» Джарена Джексона в адрес калифорнийской команды.
Томпсон раскритиковал Джексона, назвав «дурнем» и «клоуном».
Лидер «Гризлис» в образном твите пошутил, что игроки его команды крепко засели в головах баскетболистов «Голден Стэйт».
«Мы обзавелись недвижимостью в их головах 😂», – написал Морэнт.
Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин отреагировал.
«Мы обменяли эту недвижимость Джа Морэнта на бостонскую, потому что она намного ценнее», – написал Грин.
«Голден Стэйт» во втором раунде плей-офф взял верх над «Мемфисом» (4-2), а в финале с таким же счетом переиграл «Бостон».
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