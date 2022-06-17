Клэй Томпсон – о Джарене Джексоне: «Он подкалывал нас после победы в регулярке. Чертов дурень»

Защитник «Уорриорз» после завоевания чемпионского титула рассказал журналистам, что запомнил твит форварда , написанный им в конце марта после победы над калифорнийцами в матче регулярного чемпионата.

Джексон с иронией запостил девиз калифорнийской команды «Сила в цифрах 👏🏾».

«Он подкалывал нас после победы в регулярке, я помню это. Просто выбесил меня этим. Не могу дождаться, когда выйду в сеть и сделаю репост. Вот же чертов дурень. Клоун.

У меня память, как у слона. Нашел кого подкалывать. В твиттере все крутые», – произнес Клэй.

«Уорриорз» прошли «Гризлис» в плей-офф, выиграв серию со счетом 4-2.

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