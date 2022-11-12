Джа Морэнт и Стефен Карри – в Топ-10 моментов матчей НБА 11 ноября
НБА представила подборку лучших моментов матчей регулярного чемпионата, которые состоялись 11 ноября.
Топ-10 возглавили автор слепой передачи из-за спины Джа Морэнт («Мемфис») и исполнитель ключевого 3-очкового Стефен Карри («Голден Стэйт»).
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