Джа Морэнт и Стефен Карри – в Топ-10 моментов матчей НБА 11 ноября

Теги Голден Стэйт Мемфис НБА видео Стефен Карри Джа Морэнт Баскетбол

НБА представила подборку лучших моментов матчей регулярного чемпионата, которые состоялись 11 ноября.

Топ-10 возглавили автор слепой передачи из-за спины Джа Морэнт («Мемфис») и исполнитель ключевого 3-очкового Стефен Карри («Голден Стэйт»).

Почему фавориты в НБА всем проигрывают? Ошибки скамейки «Уорриорз», ужасная оборона «Филадельфии» и сломанная зона «Хит»

«На драфте он бы ушел выше Леброна... даже если бы сломал обе ноги». НБА уже помешалась на Вембаньяме

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные