Леброн превзошел рекорд Кобе по количеству рождественских матчей НБА

Форвард «Лейкерс» провел свой 17-й рождественский матч в НБА, выступив против «Далласа».

Он превзошел рекорд лиги по данному показателю. Ранее лучший результат принадлежал легендарному (16).

К началу встречи с «Маверикс» на счету Джеймса было 422 очка в сумме за все матчи на Рождество. Это также рекорд НБА для одного игрока за любую отдельно взятую дату.

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