Леброн превзошел рекорд Кобе по количеству рождественских матчей НБА

Теги Леброн Джеймс Кобе Брайант НБА рекорды Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс провел свой 17-й рождественский матч в НБА, выступив против «Далласа».

Он превзошел рекорд лиги по данному показателю. Ранее лучший результат принадлежал легендарному Кобе Брайанту (16).

К началу встречи с «Маверикс» на счету Джеймса было 422 очка в сумме за все матчи на Рождество. Это также рекорд НБА для одного игрока за любую отдельно взятую дату.

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2 комментария

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radio_weiss
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Ответ alexis2020
Сколько же в НБА всякой статистики. Вот бы и в футболе так
В сравнении с количеством бейсбольной статистики, это так, детский сад, старшая группа
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alexis2020
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Сколько же в НБА всякой статистики. Вот бы и в футболе так
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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