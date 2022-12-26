Звездный защитник «Сиксерс» отреагировал на информацию о том, что он всерьез рассматривает вариант с возвращением в «Рокетс», в составе которых начинал карьеру.

«Я здесь, в Филадельфии. Мы показываем отличную игру и я не знаю, откуда взялся этот слух.

Мне нравится в «Филадельфии», мы играем очень хорошо. Мы продолжаем становиться лучше», – заявил Харден.

Инсайдер Эдриан Воджнаровски сообщил, что Харден может отклонить опцию игрока на сезон-23/24 (35,6 млн долларов) и стать неограниченно свободным агентом. Следующим летом « » может освободить до 65 миллионов долларов под потолком зарплат.

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