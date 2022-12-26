Джеймс Харден отреагировал на слухи о возвращении в «Хьюстон»: «Мне нравится в «Филадельфии», мы отлично играем»

Теги Хьюстон Филадельфия НБА Джеймс Харден Эдриан Воджнаровски Баскетбол

Звездный защитник «Сиксерс» Джеймс Харден отреагировал на информацию о том, что он всерьез рассматривает вариант с возвращением в «Рокетс», в составе которых начинал карьеру.

«Я здесь, в Филадельфии. Мы показываем отличную игру и я не знаю, откуда взялся этот слух.

Мне нравится в «Филадельфии», мы играем очень хорошо. Мы продолжаем становиться лучше», – заявил Харден.

Инсайдер Эдриан Воджнаровски сообщил, что Харден может отклонить опцию игрока на сезон-23/24 (35,6 млн долларов) и стать неограниченно свободным агентом. Следующим летом «Хьюстон» может освободить до 65 миллионов долларов под потолком зарплат.

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3 комментария

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HoWarD
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Автор, проснись, Харден первые три года в Оклахоме играл
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evgen98
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Если Водж промолчит, откуда взял инфу, то это будет ощутимый удар по его репутации, до сих пор довольно высокой.
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xQcoW
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Это безумие, как много штрафных Эмбиид и Харден так легко получают, это чертовски раздражает. Сильвер придает им какой-то особый статус, чтобы судьи свистели каждый раз, когда они добегают до корзины. Я думал, что у них будет 30 штрафных, а оказалось всего 26. Только подумайте об этих 20 дополнительных очках, если бы они не барахтались как рыба в воде.
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