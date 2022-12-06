Джеймс Харден – о возвращении: «Сыграл плохо, но исправлюсь»

Защитник «Сиксерс» поделился впечатлениями от встречи с «Рокетс» (123:132 ОТ), в которой он вернулся в строй после 14 пропущенных матчей.

На последних секундах основного времени Харден собирался бросить 3-очковый на победу, но ему помешал Кевин Портер-младший.

В активе Джеймса 21 очко, 4 подбора, 7 передач и 2 перехвата при 4 из 19 с игры и 7 потерях.

«Сыграл плохо, но исправлюсь. Я стану лучше.

Для меня непривычно, когда тренеры следят за моими игровыми минутами. Я не привык к такому. Но я должен быть лучше.

Изначально не планировалось, что я сыграю 39 минут, у нас был определенный план перед матчем. Но раз уж так получилось, что случился овертайм, то ты делаешь все, чтобы попытаться добыть победу», – заявил Харден.

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