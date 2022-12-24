Дрэймонд Грин: «Уорриорз» слишком хрупкие, нам не хватает психологической устойчивости»

Теги Бостон Голден Стэйт НБА Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин обозначил одну из проблем команды, которая только что завершила выездное турне с результатом 1-5.

«На данном этапе мы очень хрупкие. Вы начинаете проходить через какие-то вещи, а затем начинаете в них верить. Как только вы начинаете в них верить, это и определяет то, кем вы являетесь. Единственный способ сломать это – быть стойким психологически.

Та победа над «Бостоном» перед нашим выездом должна была стать поворотной. Появилось понимание, что теперь мы можем набрать обороты и пришло время начать переворачивать страницу. Мы действительно перевернули страницу, но что-то все же пошло не так», – заявил Грин. 

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