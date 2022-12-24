Форвард « » обозначил одну из проблем команды, которая только что завершила выездное турне с результатом 1-5.

«На данном этапе мы очень хрупкие. Вы начинаете проходить через какие-то вещи, а затем начинаете в них верить. Как только вы начинаете в них верить, это и определяет то, кем вы являетесь. Единственный способ сломать это – быть стойким психологически.

Та победа над « » перед нашим выездом должна была стать поворотной. Появилось понимание, что теперь мы можем набрать обороты и пришло время начать переворачивать страницу. Мы действительно перевернули страницу, но что-то все же пошло не так», – заявил Грин.

Хорошие новости для Бена Симмонса – в НБА все еще можно выжить без броска. Но надо защищаться