Разыгрывающий Патрик Беверли вспомнил о том, как в 2013 году во время выступления в составе «Рокетс» получал смертельные угрозы.

Беверли угрожал полотер из Оклахомы после того, как в столкновении с ним тогдашний лидер «Тандер» получил серьезную травму колена.

«Там был болбой, который угрожал убить меня. Мы вернулись в Хьюстон. Кевин Макхэйл говорит: «Эй, приятель, просто следи за тем, что пишут в СМИ». Я даже не знал, что вообще случилось. Они накрутили большую историю.

Когда я прибыл в Оклахому на следующий матч, там были полицейские. Они поставили полицейскую машину перед моим домом в . Я в отеле. Иду по этажу, у двери полицейский. Смотрю на него... Выхожу утром за чаем или кофе, в общем, в кафе, со мной ребята из полиции. Они раздавали бумаги с изображением молодого парня, довольно большие. Он угрожал убийством. Это дерьмо не выдумано, все серьезно», – заявил Беверли.

В этом сезоне Беверли и Уэстбрук вместе выступают за , Патрик неоднократно говорил о том, что они отлично ладят.

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