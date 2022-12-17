Единая лига ВТБ. «Парма» сыграет с «Астаной»
В субботу, 17 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ российская «Парма» дома сыграет с казахстанской «Астаной».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 17 декабря, 15.00, «УДС Молот»
Положение команд: ЦСКА – 17-0, УНИКС – 14-2, Зенит – 12-3, МБА – 11-5, Нижний Новгород – 9-7, Локомотив-Кубань – 9-8, Парма – 6-10, Самара – 6-11, Автодор – 5-11, Енисей – 4-13, Астана – 2-12, Минск – 1-14.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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