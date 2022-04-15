Джей Уильямс: «Когда вижу Ламело Болла, думаю о «Лейкерс»

Эксперт ESPN Джей Уильямс считает, что разыгрывающий «Хорнетс» Ламело Болл в обозримом будущем может стать новым лидером .

«Леброн через несколько лет пересечет 40-летний рубеж, его карьера подходит к концу. В клубе появится новый лидер. И Когда я вижу , то думаю о «Лейкерс».

Он подходит им по многим параметрам. Его имидж, манера одеваться, активность в социальных сетях, принадлежность к Лос-Анджелесу. Его отец понимает, как все устроено, старший сын Лонзо уже был в «Лейкерс».

Многие ругают Майкла Джордана за его выборы не драфтах, но на этот раз он не ошибся. Но таких игроков трудно удерживать. Вполне возможно, что Зайон захочет перейти из «Пеликанс» в «Никс». Ну и Ламело. Он уже сейчас почти ходячий трипл-дабл и точно будет прибавлять», – заявил Уильямс в эфире ESPN.

Задумка то ли гения, то ли идиота. Что такое плей-ин НБА, зачем его смотреть и почему он перестал всех бесить