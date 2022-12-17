Разыгрывающий «Мэверикс» отреагировал на предложение журналистки принять участие в конкурсе по броскам сверху.

Словенец в недавних матчах отмелся двумя постер-данками – через Дрю Холидэя и Дрю Юбэнкса.

– Какой данк был лучше – через Юбэнкса или Холидэя?

– Не знаю. Мне понравилось сегодняшнее обманное движение. Вот это самое лучшее... Мне кажется, оба хороши.

– Примете участие в данк-контесте на звезд этого сезона?

– Ох. Нет, мне нужен отдых.

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