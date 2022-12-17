Лука Дончич: «Участие в данк-контесте? Нет, мне нужен отдых»
Разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич отреагировал на предложение журналистки принять участие в конкурсе по броскам сверху.
Словенец в недавних матчах отмелся двумя постер-данками – через Дрю Холидэя и Дрю Юбэнкса.
– Какой данк был лучше – через Юбэнкса или Холидэя?
– Не знаю. Мне понравилось сегодняшнее обманное движение. Вот это самое лучшее... Мне кажется, оба хороши.
– Примете участие в данк-контесте на Матче звезд этого сезона?
– Ох. Нет, мне нужен отдых.
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