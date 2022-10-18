«Бостон» представил комплект формы в честь Билла Расселла
«Бостон» представил новый комплект формы на сезон-22/23.
Темно-зеленая форма сделана в честь легендарного игрока клуба Билла Расселла, который ушел из жизни в конце июля.
На форме изображены 11 золотых алмазов, а также 6-й номер Расселла в обрамлении алмазов, что отсылает к количеству чемпионских перстней прославленного центрового.
Контракты и платежные ведомости НБА
Умер Билл Расселл, самый титулованный игрок в истории НБА. Он лишь недавно примирился с «Бостоном», которому принес 11 титулов
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