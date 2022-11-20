Док Риверс: «Никто не будет нас жалеть, так что я тоже не собираюсь»

Главный тренер «Филадельфии» заявил, что команде необходимо найти способ выигрывать матчи, несмотря на большое количество травм.

«Никто не будет нас жалеть. Так что я тоже не собираюсь нас жалеть.

Мы должны найти способ побеждать. Я знаю, это звучит безумно. Но нам просто необходимо это сделать. И мы придумаем, как это сделать», – сказал Риверс после поражения от «Миннесоты» (109:112).

«Сиксерс» уже выступают без , и Тобайса Харриса. Джоэл Эмбиид и Пи Джей Такер получили повреждения во время игры против «Миннесоты».

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