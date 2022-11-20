Док Риверс: «Никто не будет нас жалеть, так что я тоже не собираюсь»

Теги травмы Док Риверс Миннесота Филадельфия НБА Джеймс Харден Тобайас Харрис Тайриз Макси Баскетбол

Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс заявил, что команде необходимо найти способ выигрывать матчи, несмотря на большое количество травм.

«Никто не будет нас жалеть. Так что я тоже не собираюсь нас жалеть.

Мы должны найти способ побеждать. Я знаю, это звучит безумно. Но нам просто необходимо это сделать. И мы придумаем, как это сделать», – сказал Риверс после поражения от «Миннесоты» (109:112).

«Сиксерс» уже выступают без Джеймс Хардена, Тайриза Макси и Тобайса Харриса. Джоэл Эмбиид и Пи Джей Такер получили повреждения во время игры против «Миннесоты».

🔥 59 очков, 26 – в 4-й четверти и почти квадрупл-дабл: Джоэл Эмбиид переписывает историю против первой команды Запада

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные