Эргин Атаман: «Анадолу Эфес» – клуб победителей. Те, кто не разделяют такой подход, больше не будут носить нашу майку»

Главный тренер раскритиковал запасных игроков команды после поражения от «Каршияки» (111:112, 2 ОТ) в чемпионате Турции.

«После матчей Евролиги, где некоторые наши игроки приложили большие усилия, мы не получили никакой помощи от остальных наших игроков. Поскольку мы видим, что они не хотят дополнительно работать над своим развитием, мы будем принимать различные меры.

Это клуб победителей и тех, кто делает все возможное для победы. Мы продолжим побеждать, а те, кто не разделяют такой подход, больше не будут носить майку «Анадолу Эфеса», – заявил Атаман.

Ранее Евролига оштрафовала «Эфес» на 20 000 долларов за дополнительные тренировки. Клуб нарушил пункт коллективного соглашения между Евролигой и Ассоциацией игроков Евролиги, который запрещает проводить две тренировки в день, если у команды два матча Евролиги на этой же неделе.

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