Евролига оштрафовала «Анадолу Эфес» на 20 000 евро за дополнительные тренировки

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«Анадолу Эфес» нарушил один из пунктов коллективного соглашения между Евролигой и Ассоциацией игроков Евролиги, за что был оштрафован на 20 000 евро.

На прошлой неделе команда сыграла в гостях против «Милана» (80:51) и «Виртуса» (85:80). В это время турецкие игроки оставались в Стамбуле и принимали участие в дополнительных тренировках.

Правила не позволяют команде проводить две тренировки в день, если она проводит два и более матча в Евролиге в течение этой же недели.

Главный тренер «Анадолу Эфеса» не был доволен решением Евролиги оштрафовать клуб.

«Только игрокам, которые не в форме, нужно больше работать. Это правило спорта. Спортсмены не могут поддерживать форму без тренировок. Игроки, которые не выступали в Евролиге на этой неделе, остались в Стамбуле и прошли интенсивную программу тренировок. Однако некоторым это не понравилось. Особенно сильно возмутилась Ассоциация игроков Евролиги. Они возбудили против нас расследование, потому что мы оставили наших игроков в Турции», – заявил Атаман.

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