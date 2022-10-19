Джеймс Харден набрал 35 очков в первом матче сезона против «Бостона»

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Разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден стал самым результативным игроком в своей команде в матче открытия сезона против «Бостона» (117:126).

10-кратный участник Матча всех звезд набрал 35 очков (9 из 14 с игры, 5 из 9 из-за дуги, 12 из 12 с линии штрафных), сделал 8 подборов, 7 передач и 3 потери за 37 минут на площадке.

Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид добавил 26 очков, 15 подборов и 5 передач.

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