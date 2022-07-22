Леброн Джеймс во время матча Drew League толкнул соперника в момент прыжка

Форвард на прошлой неделе принял участие в матче полулюбительской Drew League.

В сети обратили внимание на эпизод с участием 37-летнего Джеймса, когда он толкнул соперника в момент прыжка. 4-кратный чемпион НБА ранее был замечен в нескольких подобных моментах и в матчах лиги.

Звездный баскетболист завершил встречу с показателями 42 очка, 16 подборов и 4 перехвата. Его команда Cheaters одержала победу со счетом 104:102.

Джеймс выступил в Drew League впервые с 2011 года.

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