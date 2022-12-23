Лука Дончич остановился, чтобы раздать болельщикам автографы, несмотря на температуру -1 и снег

Теги Даллас НБА видео болельщики Лука Дончич Баскетбол

В сети появилось видео, как разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич раздает автографы болельщикам, которые ждали его на улице при температуре -1 градус в снежную погоду.

Видео было снято в Миннесоте после гостевой победы «Мэверикс» над «Тимбервулвс» (104:99).

Пока вы смотрели футбол, Дончич покорил мир данком и запутал всех ловкостью руки, в которой даже не было мяча

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8 комментариев

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Archer_Great
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Ответ Antony78
скорее всего это температура по фаренгейту, по цельсию это почти минус 20
Все так да. Гугл говорит, что в Миннеаполисе сегодня ночью было -24.

Автор, Геннадий, исправляй в статье дабы не вводить людей в заблуждение)
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Сергей Орлов
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Ответ Antony78
скорее всего это температура по фаренгейту, по цельсию это почти минус 20
Так и есть
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Derek Apple
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Для них -1, как для нас -30, лол ) Лука, береги здоровье)
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Ola BP
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Ответ Antony78
скорее всего это температура по фаренгейту, по цельсию это почти минус 20
Да, разумно.
Выглядит как -40 в Якутске)
+1
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Antony78
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Ответ Ola BP
-1 😱😱😱
скорее всего это температура по фаренгейту, по цельсию это почти минус 20
+5
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Зомби-дитя
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Вот это сомоотверженность!!!111одинодин
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Mit_Sam
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Следующая новость: Лука пропускает матч из-за простуды
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Ola BP
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-1 😱😱😱
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-2
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