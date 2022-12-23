Лука Дончич остановился, чтобы раздать болельщикам автографы, несмотря на температуру -1 и снег

В сети появилось видео, как разыгрывающий « » раздает автографы болельщикам, которые ждали его на улице при температуре -1 градус в снежную погоду.

Видео было снято в Миннесоте после гостевой победы «Мэверикс» над «Тимбервулвс» (104:99).

Пока вы смотрели футбол, Дончич покорил мир данком и запутал всех ловкостью руки, в которой даже не было мяча