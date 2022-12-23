Лука Дончич остановился, чтобы раздать болельщикам автографы, несмотря на температуру -1 и снег
В сети появилось видео, как разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич раздает автографы болельщикам, которые ждали его на улице при температуре -1 градус в снежную погоду.
Видео было снято в Миннесоте после гостевой победы «Мэверикс» над «Тимбервулвс» (104:99).
Пока вы смотрели футбол, Дончич покорил мир данком и запутал всех ловкостью руки, в которой даже не было мяча
Автор, Геннадий, исправляй в статье дабы не вводить людей в заблуждение)
Выглядит как -40 в Якутске)