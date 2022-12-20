НБА представила подборку красивых моментов сезона с участием Луки Дончича

представила подборку красивых моментов текущего сезона с участием звездного разыгрывающего «Мэверикс» .

В 28 матчах сезона Лука набирает 32,5 очка, 8,3 подбора и 8,6 передачи в среднем за игру.

Гонка за MVP. Тейтум готовится стать первым американским MVP за пять лет, Яннис, Дончич и Йокич пытаются этому помешать

Пока вы смотрели футбол, Дончич покорил мир данком и запутал всех ловкостью руки, в которой даже не было мяча