Остин Ривз красиво обыграл Ламело Болла и исполнил данк

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Защитник «Лейкерс» Остин Ривз стал автором эффектного момента в матче с «Хорнетс».

Ривз красиво обыграл звездного плеймейкера Ламело Болла, прошел под кольцо вдоль лицевой линии и исполнил данк.

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