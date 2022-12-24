Остин Ривз красиво обыграл Ламело Болла и исполнил данк
Защитник «Лейкерс» Остин Ривз стал автором эффектного момента в матче с «Хорнетс».
Ривз красиво обыграл звездного плеймейкера Ламело Болла, прошел под кольцо вдоль лицевой линии и исполнил данк.
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