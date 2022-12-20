Лавар Болл: «Хотел видеть Ламело в «Лейкерс» до того, как они избавились от Лонзо»

Лавар Болл, отец разыгрывающего « » , ответил на вопрос журналиста, хочет ли он видеть своего сына в « ».

«Черт возьми, очевидно, что нет. После того, что они сделали с моим мальчиком Лонзо, думаешь, я вернусь туда с остальными? Нужно быть сумасшедшим, чтобы сделать это. Я хотел видеть Мело в «Лейкерс» до того, как все это произошло. Они избавились от Зо и думают, что я вернусь? Я не настолько глуп», – заявил Лавар Болл.

«Лейкерс» выбрали под вторым номером на драфте НБА-2017, но через два года отправили его в « » в рамках крупной сделки с участием Энтони Дэвиса.

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