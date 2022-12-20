Лавар Болл: «Хотел видеть Ламело в «Лейкерс» до того, как они избавились от Лонзо»

Теги Шарлотт Лейкерс Новый Орлеан НБА Лонзо Болл Лавар Болл Ламело Болл Баскетбол

Лавар Болл, отец разыгрывающего «Шарлотт» Ламело Болла, ответил на вопрос журналиста, хочет ли он видеть своего сына в «Лейкерс».

«Черт возьми, очевидно, что нет. После того, что они сделали с моим мальчиком Лонзо, думаешь, я вернусь туда с остальными? Нужно быть сумасшедшим, чтобы сделать это. Я хотел видеть Мело в «Лейкерс» до того, как все это произошло. Они избавились от Зо и думают, что я вернусь? Я не настолько глуп», – заявил Лавар Болл.

«Лейкерс» выбрали Лонзо Болла под вторым номером на драфте НБА-2017, но через два года отправили его в «Новый Орлеан» в рамках крупной сделки с участием Энтони Дэвиса.

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3 комментария

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Cubs-V
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Ответ Be1983kot18leta@gmail.com
И правильно сделали что избавились от травмата.Могли Тейтума выбрать,но Меджика вожжа за одно место укусила
ЛАЛ нужен был ПГ. А на месте Тэйтума был Ингрэм и Рэндл.
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Алексааандр
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Для обеих сторон это был хороший обмен. Лонзо наконец начал брать себя в руки, научился бросать трёхи и очень неплохо, до этого в ЛАЛ даже не всегда из под кольца попадал. Ну или это ему папа дал пенок,чтобы тот взялся за себя и заставил ЛАЛ жалеть об обмене
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Be1983kot18leta@gmail.com
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