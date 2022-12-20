Ламело Болл эффектно добавил мяч сверху в матче с «Сакраменто»
Разыгрывающий «Шарлотт» Ламело Болл исполнил эффектный путбэк-данк во время матча с «Сакраменто» (125:119).
Болл добавил мяч сверху после промаха Джейдена Макдэниэлса из-за дуги.
На счету Болла 23 очка, 5 подборов и 12 передач.
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