Ламело Болл эффектно добавил мяч сверху в матче с «Сакраменто»

Теги Шарлотт Сакраменто НБА видео Ламело Болл Джейден Макдэниэлс Баскетбол

Разыгрывающий «Шарлотт» Ламело Болл исполнил эффектный путбэк-данк во время матча с «Сакраменто» (125:119).

Болл добавил мяч сверху после промаха Джейдена Макдэниэлса из-за дуги.

На счету Болла 23 очка, 5 подборов и 12 передач.

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