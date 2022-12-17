Демар Дерозан – о поражениях «Чикаго»: «Мы просто должны стать лучше, быть более ответственными»

Лидер «Чикаго» после поражение от « » (91:114) призвал команду более ответственно подходить к делу.

«Нужно отреагировать на то, что мы не боремся и проигрываем вот так, особенно на домашней арене. Сейчас мы не в лучшей форме, но великие истории начинаются с какой-то трагедии.

Мы просто должны стать лучше, быть более ответственными. Нужно понимать, как команды играют против нас, как они готовятся и, возможно, читают игру в защите. В основном это зависит от нашей ответственности. Если мы осознаем, что команды изучили нашу игру, это поможет нам. Мы должны быть умнее, не торопиться с передачами», – заявил Дерозан.

«Буллс» совершили 20 потерь и проиграли 3-й матч подряд. Команда уступила в 6 из 8 последних встречах и с результатом 11-17 занимает 11-е место на Востоке.

«Чикаго» требуют взорвать. А ведь Карнишовас построил ровно то, что хотел – посредственную и яркую команду для первого раунда