Айо Досунму и Джейсон Тейтум – в Топ-10 моментов матчей НБА 21 декабря
НБА представила подборку лучших моментов матчей регулярного чемпионата, которые состоялись 21 декабря.
Топ-10 возглавили Айо Досунму («Чикаго») и Джейсон Тейтум («Бостон»).
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