Айо Досунму и Джейсон Тейтум – в Топ-10 моментов матчей НБА 21 декабря

Теги Бостон Чикаго НБА видео Джейсон Тейтум Айо Досунму Баскетбол

НБА представила подборку лучших моментов матчей регулярного чемпионата, которые состоялись 21 декабря.

Топ-10 возглавили Айо ДосунмуЧикаго») и Джейсон ТейтумБостон»).

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1 комментарий

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Вадим flanec
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Янг - хорош, так поизмываться над защитой Буллз!!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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