Генменеджер клуба НБА: «Многие команды отвернулись от Джея Краудера»

Генеральный менеджер одного из клубов НБА считает, что форварду « » Джею Краудеру будет сложно найти новую команду в НБА на рынке свободных агентов следующим летом.

«Он просто не выходит на площадку. Он сказал, что не будет играть, пока не получит желаемое продление контракта. Думаю, многие команды отвернулись от него после такого.

Что с ним не так? Он не хочет играть за одну из лучших команд НБА и доказывать, что достоин контракта в следующем году. Он ведь не настолько хорош. Это странный поступок. Если бы не играл, потому что ему недоплачивают, – это одно дело. Но Джей Краудер? Серьезно?» – заявил анонимный генменеджер.

Краудер не играет за «Финикс» в нынешнем сезоне по договоренности с клубом и ждет обмена. В прошлом сезоне 32-летний форвард набирал 9,4 очка и 5,3 подбора в среднем за матч.

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