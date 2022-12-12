«Хоукс» и «Хит» заинтересованы в Джее Краудере

и заинтересованы в приобретении у форварда , сообщает The Athletic.

Ожидается, что «Хит» скоро возобновит переговоры с «Санз», поскольку многие игроки, такие как Деуэйн Дедмон и , станут доступными для обмена с четверга.

Краудер не играет за «Финикс» в нынешнем сезоне по договоренности с клубом и ждет обмена.

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