«Хоукс» и «Хит» заинтересованы в Джее Краудере
«Атланта» и «Майами» заинтересованы в приобретении у «Финикса» форварда Джея Краудера, сообщает The Athletic.
Ожидается, что «Хит» скоро возобновит переговоры с «Санз», поскольку многие игроки, такие как Деуэйн Дедмон и Виктор Оладипо, станут доступными для обмена с четверга.
Краудер не играет за «Финикс» в нынешнем сезоне по договоренности с клубом и ждет обмена.
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