«Финикс» отклонил предложение об обмене Джея Краудера на Руи Хатимуру
«Финикс» отклонил предложение об обмене, в результате которого форвард Джей Краудер (32 года, 198 см) перешел бы в «Вашингтон», а «Санз» получили бы форварда Руи Хатимуру (24 года, 203 см) и другие активы.
Краудер не играет за «Финикс» в нынешнем сезоне по договоренности с клубом и ждет обмена.
В прошлом сезоне 32-летний форвард набирал 9,4 очка и 5,3 подбора в среднем за матч.
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- Давайте нам Кузму за Краудера.
- Кузмы нет, есть Хачимура.
- Нет. спасибо.
А вообще вряд-ли кто-то за Краудера сейчас много даст, скоро могут начаться большие подвижки, и обмена попросят сразу несколько звездных игроков. Имеет смысл придержать активы.
Возможно, им просто нужен более здоровый в плане здоровья вариант. Травматичность японца реально могла отпугнулть Санс, парень больше трети матчей в своей пока непродолжительной карьере в НБА уже пропустил