«Финикс» отклонил предложение об обмене Джея Краудера на Руи Хатимуру

Теги возможные переходы Финикс НБА Вашингтон Джей Краудер Руи Хатимура Баскетбол

«Финикс» отклонил предложение об обмене, в результате которого форвард Джей Краудер (32 года, 198 см) перешел бы в «Вашингтон», а «Санз» получили бы форварда Руи Хатимуру (24 года, 203 см) и другие активы.

 Краудер не играет за «Финикс» в нынешнем сезоне по договоренности с клубом и ждет обмена.

В прошлом сезоне 32-летний форвард набирал 9,4 очка и 5,3 подбора в среднем за матч.

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6 комментариев

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...Quo Vadis...
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Ответ Mr.BadGuy
Там скорее всего диалог был примерно такой: - Давайте нам Кузму за Краудера. - Кузмы нет, есть Хачимура. - Нет. спасибо. А вообще вряд-ли кто-то за Краудера сейчас много даст, скоро могут начаться большие подвижки, и обмена попросят сразу несколько звездных игроков. Имеет смысл придержать активы.
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...Quo Vadis...
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Mr.BadGuy
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Ответ Cash_flow
Непонятно, что нужно Финиксу. За Краудера, который с начала мая вне игры, вполне себе норм вариант. Никто за него лучше условного Хачимуры и не предложит. Возможно, им просто нужен более здоровый в плане здоровья вариант. Травматичность японца реально могла отпугнулть Санс, парень больше трети матчей в своей пока непродолжительной карьере в НБА уже пропустил
Там скорее всего диалог был примерно такой:
- Давайте нам Кузму за Краудера.
- Кузмы нет, есть Хачимура.
- Нет. спасибо.
А вообще вряд-ли кто-то за Краудера сейчас много даст, скоро могут начаться большие подвижки, и обмена попросят сразу несколько звездных игроков. Имеет смысл придержать активы.
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Alexander92
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Ответ gangstarr
А кого они за краудера? Дюранта или Дэвиса ?
Того, кто им поможет в ПО. Им нужно выигрывать здесь и сейчас. Руи Хачимура из-за того как играет и из-за своего здоровья к таким не относится (по моему мнению и, видимо, по мнению менеджмента Финикса). Ответил на вопрос?
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Cash_flow
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Непонятно, что нужно Финиксу. За Краудера, который с начала мая вне игры, вполне себе норм вариант. Никто за него лучше условного Хачимуры и не предложит.

Возможно, им просто нужен более здоровый в плане здоровья вариант. Травматичность японца реально могла отпугнулть Санс, парень больше трети матчей в своей пока непродолжительной карьере в НБА уже пропустил
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gangstarr
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А кого они за краудера? Дюранта или Дэвиса ?
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