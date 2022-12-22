«Финикс» отклонил предложение об обмене Джея Краудера на Руи Хатимуру

« » отклонил предложение об обмене, в результате которого форвард (32 года, 198 см) перешел бы в « », а «Санз» получили бы форварда (24 года, 203 см) и другие активы.

Краудер не играет за «Финикс» в нынешнем сезоне по договоренности с клубом и ждет обмена.

В прошлом сезоне 32-летний форвард набирал 9,4 очка и 5,3 подбора в среднем за матч.

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