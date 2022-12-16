Эмил Райкович: «Показали, что ЦСКА – это не только Швед и Милутинов»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович заявил, что в матче против « ива-Кубань» (94:80) команда доказала, что способна побеждать без и в составе.

«Это была хорошая, качественная игра. «Локо» играл полным составом, даже с двумя новыми игроками, которые помогли им с ротацией. При этом нам не хватало двух важных баскетболистов, Шведа и Милутинова, а если учесть Антонова, то из стартовой пятерки у нас не было трех игроков.

Но я счастлив и горжусь за всех остальных. Они показали, что ЦСКА – это не только те, кого я упомянул, что мы вместе играем, обороняемся, делим мяч – а у нас сегодня было 33 передачи, что мы показываем командный организованный баскетбол.

Теперь пришло время оправиться от травм и болезней и подготовиться к следующей игре, против МБА», – сказал Райкович.

Швед пропустил матч из-за болезни. Милутинова беспокоит травма голеностопа.

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