Андрей Ватутин: «Не думаю, что в Азии есть клубные турниры, привлекательные для наших команд»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин считает, что российским клубам будет сложно участвовать в крупных азиатских турнирах.

«Как потенциальный вектор развития этот рынок нельзя исключать. Полагаю, в первую очередь, для сборных команд всех возрастов. Мы дважды играли в Китае, с интересом ознакомились с увиденным. Но при всем уважении к азиатским коллегам, не думаю, что там есть клубные турниры, привлекательные для наших команд. Уровень баскетбола в Азии ниже, а перелеты намного дольше.

Товарищеские или коммерческие матчи возможны, долговременное соревнование – вряд ли, для этого нет экономической базы, зато есть большая расходная часть. Да и сигналов с той стороны не поступало. Евролига когда-то открывала офис в Китае, теперь, насколько знаю, он не функционирует. У футбола по многим причинам больше оснований рассчитывать на восточную переориентацию», – сказал Ватутин.

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