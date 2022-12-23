Андрей Ватутин: «Не думаю, что в Азии есть клубные турниры, привлекательные для наших команд»

Теги ЦСКА Андрей Ватутин Turkish Airlines EuroLeague Единая лига ВТБ Баскетбол

Президент ЦСКА Андрей Ватутин считает, что российским клубам будет сложно участвовать в крупных азиатских турнирах.

«Как потенциальный вектор развития этот рынок нельзя исключать. Полагаю, в первую очередь, для сборных команд всех возрастов. Мы дважды играли в Китае, с интересом ознакомились с увиденным. Но при всем уважении к азиатским коллегам, не думаю, что там есть клубные турниры, привлекательные для наших команд. Уровень баскетбола в Азии ниже, а перелеты намного дольше.

Товарищеские или коммерческие матчи возможны, долговременное соревнование – вряд ли, для этого нет экономической базы, зато есть большая расходная часть. Да и сигналов с той стороны не поступало. Евролига когда-то открывала офис в Китае, теперь, насколько знаю, он не функционирует. У футбола по многим причинам больше оснований рассчитывать на восточную переориентацию», – сказал Ватутин.

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1 комментарий

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diter
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Какая-нибудь схема типа "приезжают 6 российских клубов к Китай, играют с китайскими клубами, затем 6 китайских клубов приезжают в Россию и играют с российскими клубами. Но нужно, чтобы публика и там, и там очень высоко оценивала уровень приезжих.
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