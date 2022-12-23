Андрей Ватутин: «С нынешним бюджетом потолок ЦСКА в Евролиге – борьба за плей-офф»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о том, как текущая экономическая ситуация повлияла на возможности клуба.

«Осталось не сильно больше половины от того, что было. Когда все вокруг дорожает, наивно думать, что спортивный клуб сохранит прежний уровень обеспеченности, мы же не живем отдельно от страны.

Понятно, что скучаем по , но с нынешним бюджетом объективным потолком ЦСКА была бы борьба за попадание в плей-офф. Невозможно на равных противостоять соперникам, имеющим в два раза большее финансирование, возможность летать чартерами и прочие «плюшки». Тем более что резко подорожали перелеты.

Все в мире циклично, за спадом непременно наступит подъем. Да, сократились доходы, поэтому главное сейчас не просто сократить расходы, а сохранить себя в целом, минимизировать потери. Стараемся максимально снизить издержки в условиях неопределенности и не утопать в слезах, а искать какой-то позитив. Из-за отсутствия Евролиги, скажем, впервые за 20 лет никто из болельщиков и журналистов не обсуждает бюджет ЦСКА и контракты наших игроков. Приятный, так сказать, бонус» – признался Ватутин.

Игра в Австралии и Пуэрто-Рико, карьера в НБА, любимая комбинация в «Самаре». Первое интервью Джеймса Энниса в России

ЦСКА Еремина месяцами сидел без денег и воды, но обыгрывал «Реал» и выходил в «Финал четырех». История русской команды мечты