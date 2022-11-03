Агенты Томаса Эртеля считают его исключение из сборной Франции неправомерным

Агенты Томаса Эртеля считают исключение разыгрывающего «Зенита» из сборной Франции неправомерным, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на инсайдера, близкого в агентам.

Перед Евробаскетом-2022 французская федерация обязала всех игроков сборной подписать документ о том, что они не будут играть в России и Беларуси, пока продолжается конфликт в Украине. Эртель подписал бумагу и сыграл на чемпионате Европы, но после окончания турнира заключил контракт с «Зенитом».

По словам агентов, «отречение» от российских клубов в сборной называли формальностью, просили подписать «в духе времени».

Решение француза продолжить карьеру в России вызвало неоднозначную реакцию общественности. Реальная причина исключения может быть связана с заявлением Эртеля.

«К сведению тех людей, которые критикуют меня за решение переехать в Россию. Просто знайте, что мне абсолютно плевать», – сказал француз.

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