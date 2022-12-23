Уилли Эрнангомес: «Йонас Валанчюнас – один из лучших центровых в лиге»

Теги Новый Орлеан НБА Йонас Валанчюнас Гильермо Эрнангомес Баскетбол

Центровой «Нового Орлеана» Уилли Эрнангомес признался, что счастлив играть в одной команде с литовцем Йонасом Валанчюнасом.

«Я очень рад за Йонаса. Можно сказать, что он мой лучший друг в команде. Прекрасный человек.

Он помогает мне на площадке и за ее пределами. Также он помогает мне прогрессировать. Он один из лучших центровых в лиге.

У него доброе сердце. Он хочет, чтобы всем вокруг него было хорошо. Я счастлив, что играю с ним в одной команде. Я просто люблю его», – сказал испанец.

Это был Евробаскет звезд. Но Дончич, Яннис и Йокич оказались в тени других – почему так?

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