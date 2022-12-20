Центровой «Пеликанс» стал самым продуктивным игроком команды в матче с «Бакс» (119:128).

Валанчюнас набрал 37 очков, 18 подборов и 5 передач, реализовав 7 из 10 3-очковых.

Литовец стал 4-м игроком в истории НБА, который набрал как минимум 35+15+5 при 7 дальних попаданиях за матч.

Ранее подобное удавалось лишь , и .

Африка определит будущее баскетбола? Европа уже пользуется исторической связью, НБА пылесосит таланты