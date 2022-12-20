Валанчюнас стал 4-м игроком в истории НБА, который набрал 35+15+5 при 7 3-очковых за матч

Теги Милуоки Винс Картер Новый Орлеан НБА Джеймс Харден Йонас Валанчюнас Лука Дончич Баскетбол

Центровой «Пеликанс» Йонас Валанчюнас стал самым продуктивным игроком команды в матче с «Бакс» (119:128).

Валанчюнас набрал 37 очков, 18 подборов и 5 передач, реализовав 7 из 10 3-очковых.

Литовец стал 4-м игроком в истории НБА, который набрал как минимум 35+15+5 при 7 дальних попаданиях за матч. 

Ранее подобное удавалось лишь Винсу Картеру, Джеймсу Хардену и Луке Дончичу.

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1 комментарий

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Cops noob pley
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Йонас одна из причин по которой НОП так высоко
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