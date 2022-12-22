Константин Паско: «Автодор» после победы над «Зенитом» будет настроен серьезно»

Форвард « » Константин Паско оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ с «Автодором».

«Игра в Саратове точно будет непростой. « » после победы над « », который сейчас расположен на третьем месте турнирной таблице лиги ВТБ, будет настроен серьезно.

Для нас важна каждая игра, каждая минута, проведенная на паркете. Рассчитываем, конечно, на победу. Очень хочется порадовать нашего «шестого игрока», наших болельщиков», – признался Паско.

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