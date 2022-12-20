Баскетболист Карасев – о решающем матче ЧМ по футболу: «Лучший финал за всю историю. Болел за Аргентину»

Теги Зенит Лионель Месси Сборная Франции по футболу Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Сергей Карасев Баскетбол

Форвард баскетбольного «Зенита» Сергей Карасев поделился впечатлениями от финала чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Францией.

Сборная Аргентины победила по пенальти, Лионель Месси признали самым ценным игроком турнира.

– Мне кажется, это был лучший финал за всю историю. А что один из лучших – точно. Когда смотрел – захватило и еще как!

– На чьей стороне были ваши симпатии?

– Я болел за Аргентину. Все‑таки хотелось, чтобы Месси выиграл в итоге все. Мбаппе еще успеет, а для Лионеля, думаю, это все же последний чемпионат мира. Скорее всего. Правда, когда Франция сравняла счет во втором тайме, я подумал что овертайма не будет – Мбаппе и кампания дожмут Аргентину в основное время. На кураже побегут и забьют третий.

Но в целом Месси, конечно, заслужил быть чемпионом мира. А если еще возьмет очередной «Золотой мяч», это будет очень красивое завершение карьеры. Он уже был богом для Аргентины, а теперь будет им вдвойне.

Пока вы смотрели футбол, Дончич покорил мир данком и запутал всех ловкостью руки, в которой даже не было мяча

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6 комментариев

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Дмитрий9779
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Объективности ради,баскетболист Карасёв в последнем матче потерял снайперские качества.
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Андрей Кумиров
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Ну Спортс)) мастера байта
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Ignazio DE Alter
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Весь мир болел за Аргентину. Да, есть кто были против. Но Побитый рекорд в Инстаграме этому свидетельствует, все за Аргентину, справедливость восторжествовала
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-2
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Tomas Nepotrebko
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Ответ damondiamond
Он же не смотрит этот чемпионат мира, если не ошибаюсь
это другой Карасев)
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Alex Legend
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Ответ damondiamond
Он же не смотрит этот чемпионат мира, если не ошибаюсь
Это игрок в баскетбол, а не судья
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damondiamond
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Он же не смотрит этот чемпионат мира, если не ошибаюсь
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