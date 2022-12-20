Баскетболист Карасев – о решающем матче ЧМ по футболу: «Лучший финал за всю историю. Болел за Аргентину»

Форвард баскетбольного « » поделился впечатлениями от финала чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Францией.

победила по пенальти, признали самым ценным игроком турнира.

– Мне кажется, это был лучший финал за всю историю. А что один из лучших – точно. Когда смотрел – захватило и еще как!

– На чьей стороне были ваши симпатии?

– Я болел за Аргентину. Все‑таки хотелось, чтобы Месси выиграл в итоге все. Мбаппе еще успеет, а для Лионеля, думаю, это все же последний чемпионат мира. Скорее всего. Правда, когда сравняла счет во втором тайме, я подумал что овертайма не будет – Мбаппе и кампания дожмут Аргентину в основное время. На кураже побегут и забьют третий.

Но в целом Месси, конечно, заслужил быть чемпионом мира. А если еще возьмет очередной «Золотой мяч», это будет очень красивое завершение карьеры. Он уже был богом для Аргентины, а теперь будет им вдвойне.

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