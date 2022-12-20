«Зенит» хочет подписать Криса Синглтона (Андреани)

Американский форвард Крис Синглтон (33 года, 206 см) может продолжить карьеру в лиге ВТБ.

По информации итальянского журналиста Маттео Андреани, главный тренер « » хочет видеть ветерана в своей команде.

Андреани уже сообщал об интересе санкт-петербуржцев к Синглтону в начале июля. Опытный форвард по-прежнему является свободным агентом.

Предыдущие три сезона Синглтон выступал за турецкий « ». В минувшем розыгрыше он набирал 4 очка и 2,8 подбора в среднем за матч.

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