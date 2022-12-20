«Зенит» хочет подписать Криса Синглтона (Андреани)
Американский форвард Крис Синглтон (33 года, 206 см) может продолжить карьеру в Единой лиге ВТБ.
По информации итальянского журналиста Маттео Андреани, главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль хочет видеть ветерана в своей команде.
Андреани уже сообщал об интересе санкт-петербуржцев к Синглтону в начале июля. Опытный форвард по-прежнему является свободным агентом.
Предыдущие три сезона Синглтон выступал за турецкий «Анадолу Эфес». В минувшем розыгрыше Евролиги он набирал 4 очка и 2,8 подбора в среднем за матч.
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