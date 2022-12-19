Малик Ньюмэн: «Сейчас «Автодор» способен победить любую команду в Лиге ВТБ»

Защитник « » Малик Ньюмэн прокомментировал свое выступление в победном матче с действующим чемпионом лиги ВТБ « » (91:79).

«Лично я верил, что нам по силам обыграть «Зенит» с момента розыгрыша стартового спорного броска. Мы проделали отличную работу и выполнили план на игру. Отличная командная победа и потрясающая атмосфера на трибунах! Надеемся развить этот импульс в следующих матчах, защитить домашнюю площадку в игре с ближайшим соперником и уйти на новогоднюю паузу с такой же интенсивностью.

В чем причина двух разных половин в моем исполнении? Мои одноклубники много забивали до большого перерыва, что упростило мне задачу по набору очков во второй половине. Сейчас мы чувствуем, что способны победить любую команду в Лиге ВТБ», – заявил Ньюмэн.

Американский баскетболист набрал 25 очков, 20 из которых пришлись на вторую половину встречи.

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