Кэм Реддиш: «Я не просил никаких обменов»

Форварда заявил, что не просил руководство «Никс» обменять его в другую команду.

«Я не просил никаких обменов. Не просил.

Кажется, вы знаете больше меня, серьезно. Не знаю, о чем вы говорите, но я не просил об обмене, такого не было», – сказал игрок журналистам после победы «Никс» над «Хоукс» (113:89).

Реддиш выпал из ротации «Нью-Йорка». Сообщалось, что представители игрока работают с клубом над обменом. По информации The Athletic, «Никс» пытаются использовать Реддиша, чтобы избавиться от крупного контракта , который не играет с 13 ноября.

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