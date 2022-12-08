«Лейкерс» и «Никс» обсуждали возможный обмен с участием третьей команды
Ранее в этом месяце «Лейкерс» и «Никс» обсуждали возможный обмен, для совершения которого потребовалась бы третья команда, сообщает журналист SNY Ян Бегли.
Сегодня стало известно, что «Нью-Йорк» работает над возможным обменом Кэмерона Реддиша. Интерес к форварду проявляли несколько клубов лиги, включая «Лейкерс», «Майами» и «Милуоки».
Спасибо США за зимнее время, а баскетбольным богам – за здорового Энтони Дэвиса. Мои любимые игроки и команды ноября
Комментарии