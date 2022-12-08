«Лейкерс» и «Никс» обсуждали возможный обмен с участием третьей команды

Теги возможные переходы Лейкерс Нью-Йорк НБА Кэмерон Реддиш Баскетбол

Ранее в этом месяце «Лейкерс» и «Никс» обсуждали возможный обмен, для совершения которого потребовалась бы третья команда, сообщает журналист SNY Ян Бегли.

Сегодня стало известно, что «Нью-Йорк» работает над возможным обменом Кэмерона Реддиша. Интерес к форварду проявляли несколько клубов лиги, включая «Лейкерс», «Майами» и «Милуоки».

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