«Лейкерс» и «Никс» обсуждали возможный обмен с участием третьей команды

Ранее в этом месяце и «Никс» обсуждали возможный обмен, для совершения которого потребовалась бы третья команда, сообщает журналист SNY Ян Бегли.

Сегодня стало известно, что работает над возможным обменом . Интерес к форварду проявляли несколько клубов лиги, включая «Лейкерс», «Майами» и «Милуоки».

Спасибо США за зимнее время, а баскетбольным богам – за здорового Энтони Дэвиса. Мои любимые игроки и команды ноября