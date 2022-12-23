Стив Керр: «В марте прошлого года мы проиграли 9 матчей из 11, а несколько месяцев спустя праздновали чемпионство»

Теги Голден Стэйт НБА Стив Керр Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр не переживает по поводу текущего спада в игре действующих чемпионов.

«Последние два матча были очень, очень тяжелыми. Мы сейчас находимся на глубине.

Но как вы помните, в марте прошлого года мы проиграли 9 матчей из 11, а несколько месяцев спустя праздновали чемпионство. Так что мы знаем, как выбраться», – сказал Керр.

«Уорриорз» в последних двух матчах проиграли «Никс» и «Нетс» с разницей 38 и 30 очков. Команда занимает 11-е место в Западной конференции с результатом 15-18.

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2 комментария

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Максим Усков
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Только до марта в прошлом сезоне вы шли гораздо лучше чем сейчас, насколько я помню.
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Руслан Султанов
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В марте с такой игрой только за Вимбаньяму бороться придется!
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