Кевин Дюрэнт: «Наверное, это моя вина, что мы не играем в Рождество»

Теги Бруклин Нью-Йорк НБА Кевин Дюрэнт Баскетбол

Звездный форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт признал свою вину в том, что НБА не включила «Нетс» в рождественскую программу этого года.

«Да, «Никс» – «Нетс» был бы отличным матчем на Рождество.

Особенно учитывая то, как сейчас играют «Никс», и как играем мы, мне кажется, что это был бы идеальный рождественский матч. Надеюсь, он когда-нибудь состоится.

Да, наверное, это моя вина, что мы не играем в Рождество, из-за того, что произошло этим летом. Но послушайте, что есть, то есть. Мы играем 26-го, это достаточно близко», – сказал Дюрэнт.

 В этом сезоне рождественская программа НБА будет состоять из пяти матчей: «Нью-Йорк» – «Филадельфия», «Даллас» – «Лейкерс», «Бостон» – «Милуоки», «Голден Стэйт» – «Мемфис» и «Денвер» – «Финикс».

В межсезонье Дюрэнт попросил «Нетс» об обмене, а также потребовал уволить генерального менеджера Шона Маркса и главного тренера Стива Нэша. Клубу не удалось найти подходящий вариант обмена.

Кевин Дюрэнт потребовал уволить генменеджера «Бруклина». Он прав, считая Шона Маркса некомпетентным?

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