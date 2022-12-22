Никола Йокич – самый эффективный скорер в этом сезоне. Лаури Маркканен – на 2-м месте

Аналитик Кирк Голдсберри определил пятерку самых эффективных скореров нынешнего сезона .

Сербский центровой «Денвера» лидирует в рейтинге с показателем 1,34 очка в среднем за бросок. Финский форвард «Юты» Лаури Маркканен занимает второе место – 1,3.

Далее идут («Голден Стэйт») – 1,29, («Новый Орлеан») – 1,28 и («Бруклин») – 1,27.

В пятерку игроков с самым низким показателем вошли Терри Розир («Шарлотт») – 0,94, Трэй Янг («Атланта») – 0,96, Пи Джей Вашингтон («Шарлотт») – 0,96, Ар Джей Барретт («Нью-Йорк») – 0,96, Джейлен Грин («Хьюстон») – 0,96.

Для исследования Голдсберри взял Топ-50 игроков лиги по количеству бросков с игры.

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