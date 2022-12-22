Никола Йокич – самый эффективный скорер в этом сезоне. Лаури Маркканен – на 2-м месте

Теги НБА Кевин Дюрэнт Стефен Карри Никола Йокич Терри Розир Лаури Маркканен Трэй Янг Зайон Уильямсон Ар Джей Барретт Пи Джей Вашингтон Джейлен Грин Баскетбол

Аналитик Кирк Голдсберри определил пятерку самых эффективных скореров нынешнего сезона НБА.

Сербский центровой «Денвера» Никола Йокич лидирует в рейтинге с показателем 1,34 очка в среднем за бросок. Финский форвард «Юты» Лаури Маркканен занимает второе место – 1,3.

Далее идут Стефен Карри («Голден Стэйт») – 1,29, Зайон Уильямсон («Новый Орлеан») – 1,28 и Кевин Дюрэнт («Бруклин») – 1,27.

В пятерку игроков с самым низким показателем вошли Терри Розир («Шарлотт») – 0,94, Трэй Янг («Атланта») – 0,96, Пи Джей Вашингтон («Шарлотт») – 0,96, Ар Джей Барретт («Нью-Йорк») – 0,96, Джейлен Грин («Хьюстон») – 0,96.

Для исследования Голдсберри взял Топ-50 игроков лиги по количеству бросков с игры.

Лаури Маркканен вдохновляет сенсационный старт «Юты». Дирижирует атакой и удостаивается сравнений с Лэрри Бердом

Гонка за MVP. Тейтум готовится стать первым американским MVP за пять лет, Яннис, Дончич и Йокич пытаются этому помешать

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3 комментария

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Лакедемон
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Сербский феномен обошёл самого Дюрант и Карри, удивительно
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AaaaRrrr
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Ice Trae
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Виталий Попов
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Коооооо ля
Коооооо ля
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