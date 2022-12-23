«Никакой он не кандидат». Леброн Джеймс поздравил Дуэйна Уэйда с попаданием в список номинантов на включение в Зал славы

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Майами Дуэйн Уэйд НБА Зал славы Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс поздравил друга и бывшего одноклубника Дуэйна Уэйда с попаданием в список номинантов на включение в Зал славы в 2023 году.

«Поздравляю своего брата Дуэйна Уэйда с тем, что он попал в список кандидатов на включение в Зал славы! В смысле, никакой он не кандидат, он уже в Зале славы! Ха-ха-ха!» – написал Леброн.

Джеймс и Уэйд провели вместе четыре сезона за «Майами» (2010-2014), завоевав два чемпионских титула (2012, 2013).

«Лейкерс» недавно взяли титул, а сейчас превратились в посмешище. Как такое вообще возможно?!

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2 комментария

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Hella black
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Раз Леброн включился значит есть за что. Уэйд добро пожаловать
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Daff Rogers
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И в Кливленде еще успели побегать вместе
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