«Никакой он не кандидат». Леброн Джеймс поздравил Дуэйна Уэйда с попаданием в список номинантов на включение в Зал славы

Звездный форвард «Лейкерс» поздравил друга и бывшего одноклубника с попаданием в список номинантов на включение в Зал славы в 2023 году.

«Поздравляю своего брата Дуэйна Уэйда с тем, что он попал в список кандидатов на включение в Зал славы! В смысле, никакой он не кандидат, он уже в славы! Ха-ха-ха!» – написал Леброн.

Джеймс и Уэйд провели вместе четыре сезона за « » (2010-2014), завоевав два чемпионских титула (2012, 2013).

«Лейкерс» недавно взяли титул, а сейчас превратились в посмешище. Как такое вообще возможно?!